La importancia de las nuevas tecnologías en las vidas de millones de personas en todo el mundo, hizo que la masiva caída que tuvieron WhatsApp, Instagram y Facebook en distintos puntos haya puesto de cabeza a las personas. La única de las redes sociales más populares que no se vio afectada fue Twitter, que a diferencia del resto, que son propiedad de Mark Zuckerberg, pertenece al estadounidense Jack Patrick Dorsey. Allí, los famosos de nuestro país se volcaron a opinar sobre el “gran apagón”.

“Hay como una invasión de mosquites”, twitteó Ángel de Brito, en lenguaje inclusivo e ironizando sobre el retorno de muchos usuarios a la “red del pajarito”. “¡Hoy colapsó todo! ¿Qué pasa con WhatsApp?”, se preguntaba unas horas antes Luciana Salazar, como muchas personas por los fallos de la app de mensajería.

Otros, como Connie Ansaldi, Grego Rossello o Belu Lucius, le pusieron todo su humor a las casi 12 horas que duró el desperfecto. “Nunca en la historia de Facebook, Instagram y WhatsApp estuvimos tanto tiempo sin servicio. Estoy yendo a la Suizo a que me hagan un chequeo porque creo que colapso yo también”, bromeó la panelista. “Volvimos todos a Twitter cual ex arrepentido en domingo de lluvia”, agregó por su parte el actor, mientras que la instagramer no se quedó atrás. “Justo que le quiero mandar una foto en bolas a Javier, se cayó WhatsApp. Que mala leche”, escribió Belu, divertida.

¡Mirá las reacciones de los famosos en Twitter por la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook!

Se que aparezco re colgado 20 hs después que los demás, pero no funciona Instagram no? — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 14 de marzo de 2019

Hoy colapso todo!!! Q pasa con Wsp??? — luciana salazar (@lulipop07) 13 de marzo de 2019

Hay como una lnvasion de mosquites — Angel (@AngeldebritoOk) 14 de marzo de 2019

Se cayó wathsapp, Instagram y los medios oficialistas. — JORGE RIAL (@rialjorge) 13 de marzo de 2019

Justo que le quiero mandar una foto en bolas a Javier, se cayó WhatsApp. Que mala leche — Belu Lucius (@BeluLucius) 13 de marzo de 2019

Nunca en la historia de Facebook Instag whapp estuvimos tanto tiempo sin servicio. Estoy yendo a la Suizo a que me hagan un chequeo xq creo q colapso yo también. — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) 13 de marzo de 2019

Quiero subir todas las fotos del evento y no puedo conishaaaaa HELP jajaja https://t.co/sOV4aBAhg7 — Zaira (@zairana) 13 de marzo de 2019

Volvimos todos a twitter cual ex arrepentido en domingo de lluvia... — Grego Rossello (@gregorossello) 13 de marzo de 2019

Hoy se pone twitter ehhhh — Nicolás Magaldi 🎯 (@ngmagaldi) 13 de marzo de 2019

Me vine a visitar a mi hermana ... ¿Qué iba a hacer sin Instagram? 😱 — SofiaMacaggi (@SofiMacaggi) 13 de marzo de 2019

Volvió La Luz ! Digo, Instagram!! — Fernando Dente (@FernandoDente) 14 de marzo de 2019