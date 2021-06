La reacción del exmarido de Moria Casán tras su sorpresiva relación con Galmarini: "Ella es lo mejor que me pasó en los últimos tiempos"

Este miércoles la revista Caras sorprendió con una tapa dedicada a un romance, por lo menos inesperado, entre Moria Casán y el político Patricio “Pato” Galmarini, padre de Malena y suegro de Sergio Massa. En Hay que ver se comunicaron con el artista plástico Humberto Poidomani, con quien la actriz se había casado en diciembre de 2019 de forma sorpresiva, para conocer su opinión.

Sobre el filo de la emisión de Hay que ver, Denise Dumas le pidió al productor Gabriel Fernández que le contara qué le dijo Poidomani sobre esta sorpresiva revelación sobre la que supo ser su esposa. “Me contestó y me dijo que está trabajando mucho en Miami. Me dijo que él y Moria están separados, que le desea lo mejor y dice ‘Ella es lo mejor que me pasó en los últimos tiempos. Le deseo mucha felicidad a ella y a su nueva pareja’”, dijo el panelista.

En Los Ángeles de la Mañana Pía Shaw se comunicó con Moria y contó cómo se conocieron con Galmarini. “Moria me dice 'muy fuerte (el romance). Inesperado... Crush total con Galmarini, mi profe virtual de historia del peronismo. Estuvo hace 30 años en mi cama y ahí siguió la tensión. Estuvo en A la cama con Moria'", contó la panelista, y agregó: "Moria ya había dicho que se había separado. La pandemia mató el matrimonio. Uno estaba acá, el otro allá".