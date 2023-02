La reacción de Estefi Berardi cuando le preguntaron si le enoja que Fede Bal no salga a defenderla: "Supongo que, en algún momento, hablará"

Consultada sobre por qué cree que Fede, a quien ella catalogó como un gran amigo, no salió a defenderla en este polémica, Estefi dijo lo suyo: "(que no pasó nada)", comenzó diciendo al aire

SOFÍA ALDREY ROMPIÓ EL SILENCIO EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE FEDE BAL

Pepe Ochoa leyó en LAM un mensaje que le hizo llegar Sofía Aldrey en medio de su escandalosa separación de Fede Bal: “¿Puedo decir algo? Ahora me está escribiendo Sofi Aldrey diciéndome que está angustiada porque Carmen Barbieri no la llamó ni le dijo nada”, expresó.

“Dijo que hasta parecía que se reían de ella. Está muy dolida y, obviamente, está indignada con Estefi”, agregó, dejando en claro que Sofía estaría segura de que la relación del hijo de Barbieri con la panelista habría traspasado el límite de la amistad.

Por su parte, Sofía Aldrey también recurrió a las redes para compartir un picante texto de Patricia Faur llamado Venganza: "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista. Se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", dice parte del texto.

"No estás loca: solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste... Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar. Pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos", reza en el final de todas las fuertes líneas.