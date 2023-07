La reacción de China Suárez a la viral declaración de amor de Benjamín Vicuña para Pampita en los Martín Fierro

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live la reacción que la China Suárez habría tenido a la frase de Benjamín Vicuña en los premios Martín Fierro que de inmediatamente fue asociada a Pampita.

“Me comentaron que a la China no le gustó nada lo que pasó, me dijeron que no lo vio en vivo”, dijo el periodista en la transmisión de Instagram.

Luego, el panelista de Nosotros a la Mañana continuó: “Pero que debido a la cantidad de mensajes que le llegaron vio lo que dijo Vicuña”.

“Me dijeron dos palabras que habría dicho la China de lo que sintió después de escucharlo y fue ‘Totalmente innecesario’”, detalló al final Etchegoyen.

Más sobre este tema Pampita rompió el silencio sobre el discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023 y fue contundente

LA FRASE DE BENJAMÍN VICUÑA EN LOS MARTÍN FIERRO QUE LO ASOCIÓ A PAMPITA

Benjamín Vicuña dio que hablar el último domingo en la entrega de premios de los Martín Fierro luego de subir y decir una frase con la que inmediatamente se lo asoció a Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, agradeció al recibir el premio de Mejor Actor Protagonista de Ficción.