La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si la podían felicitar por su embarazo: "Ya lo confirmaron y debatieron"

Luego de un viaje relámpago a Londres para realizar una campaña publicitaria, China Suárez regresó al país y se encontró con las cámaras de Los Ángeles de la Mañana esperándola en el aeropuerto.

La China se mostró simpática y con su hija menor Magnolia a upa pero no pudo evitar las preguntas sobre el fuerte rumor de embarazo que la tiene como protagonista junto a su pareja, Benjamín Vicuña, desde hace un mes y luego de atravesar una crisis con el actor chileno.

En diálogo con Maite Peñoñori, Suárez no negó el embarazo y se mostró molesta por cómo la prensa trató el tema.

- ¿Podemos felicitarte China?

- Yo ya no tengo nada para decir porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. Sí, a mí nadie me preguntó además.

- Por eso aprovecho para preguntártelo.

- Ya lo confirmaron igual así que…

- Nosotros, no

- Sí, confirmaron y debatieron. Yo miro todo, no me voy a hacer la que no miro televisión.

- Lo confirmó tu personaje de La Polaca en Twitter, ¿quién maneja la cuenta?

- No sé, fue muy gracioso y me dio mucha nostalgia que volviera aparecer porque terminó el programa y terminó la Polaca… hasta la próxima temporada, ojalá.

- ¿Tenés ganas de formar parte de esa temporada?

- Sí o sí, soy pésima negociando.

- ¿Si hay panza buscarás la manera?

- Lo hacen creo que el otro año ATAV, todavía no hay nada confirmado.

- ¿Querés esperar unos meses más para confirmarlo?

- Uno se cansa… La verdad es que pasa eso. Hablan, confirman, debaten y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así y no tengo ganas de decir nada.

- Se te vio enojada en Instagram, donde hiciste un descargo.

- No, enojada no. Pero hay una cosa contante de meterle presión a la mujer, que no entiendo por qué.

- ¿Sentís que se te presiona?

- Sí, a todas y no entiendo por qué.

- ¿Con Benjamín están bien?

- Sí, todo perfecto.

- ¿Tenés algún nombre pensado?

- Gracias.