La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Este lunes se difundieron las primeras fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel juntos, disfrutando de un día al aire libre en la isla de Ibiza. Ante semejante confirmación, los medios locales salieron a la busca de la palabra de Camila Homs, ex del futbolista.

La cronista de Momento D, Giuliana Salguero logró encontrar a la modelo en medio de los preparativos para un desfile y le aseguró a Fabián Doman que había conseguido una exclusiva con la madre de los hijos del futbolista de la Selección Nacional.

“Yo fui y me la comí cruda ni bien pude”, dijo la cronista de Momento D desde el lugar en el que iba a desfilar la ex de De Paul. “En la gacetilla que anunciaron el evento, se lee ‘Camila Homs (ex de Rodrigo De Paul)”, explicó Pampito.

Más sobre este tema Camila Homs hizo un picante posteo mientras salían a la luz las fotos de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel

CAMILA HOMS PARTICIPÓ EN UN DESFILE A HORAS DE LA EXPOSICIÓN DE LAS FOTOS DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

Pero antes de emitir el testimonio de Camila, la producción sacó al aire a Lourdes Sánchez, que contó que habló con la modelo. “Ella es súper tranquila. Es una divina total, pero no quiere hablar. Yo pienso que es una pareja que no funcionó más, que se terminó el amor”, dijo.

“Terminaron muy bien, por lo que hablé con ella. Cada uno puede hacer su vida, quizá él lo hizo más rápido”, llegó a decir Lourdes antes de que la cronista lograra acercarse a Camila Homs, que se negó a dar cualquier tipo de declaración mientras enfilaba hacia un ascensor.

“¿Contó algo de los cuernos?”, le preguntó Salguero entonces a Sofía Zámolo, que pasaba por el lugar y reveló que su colega trabaja desde hace poco tiempo en la misma agencia que ella.

Más sobre este tema Fuerte dato de Estefi Berardi sobre Camila Homs tras la separación de Rodrigo de Paul: "Ella tenía la esperanza de que él vuelva"

ENCONTRARON A CAMILA HOMS EN UN DESFILE Y LE PREGUNTARON POR RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

Finalmente, en Momento D pusieron al aire la nota que Salguero le hizo a Camila mientras la maquillaban. “No voy a hablar”, dijo la modelo, aunque la cronista no se dejó amilanar ante el rechazo.

Giuliana Salguero: - ¿Como estás después de que se blanquearon las imágenes de tu ex? Vos estás en un lugar de mucha exposición.

Camila Homs: - No voy a hablar. ¿Me podés respetar? Gracias.

GS: -Si, te respeto, lo que pasa es que estamos en un lugar de mucha exposición. ¿Este trabajo tuyo estaba previsto o elegiste la fecha porque ellos blanquearon?

Cm: - No, ya estaba previsto. Pero entendeme, y no voy a hablar. Gracias.