La reacción buena onda de Pampita cuando le nombraron a "la Polaca" de la China Suárez en vivo

El martes, Pampita recibió en su ciclo de Net, Pampita Online, a la talentosa actriz Mirta Wons. En una charla íntima, la conductora le preguntó por cómo fue su crianza en el seno de una familia polaco judía.

Entonces, Mirta lanzó con el humor que la caracteriza: “Yo tendría que estar en Argentina, tierra de amor y venganza porque soy polaca, soy argentina, te hablo en idish. ¿Qué más quieren de mí?”.

Ante la mención de “la Polaca”, el querido personaje que interpreta nada menos que la China Suárez en la tira éxito de eltrece, Pampita reaccionó con naturalidad: “Claro, desperdiciaron a una actriz perfecta para el rol”, acotó con gracia y la sonrisa que la caracteriza.

Mirta dijo: "Yo tendría que estar en ATAV porque soy polaca, soy argentina, te hablo en idish. ¿Qué más quieren de mí?". Y Pampita acotó: “Claro, desperdiciaron a una actriz perfecta para el rol”. G-plus

“No, no, está bárbaro y lo veo”, comentó Wons, quien pareció no percatarse de que la China es la actual pareja de Benjamín Vicuña, ex de Pampita.

De todas maneras, en sus últimas declaraciones Pampita dejó en claro que el vínculo con la China y Vicuña es optimo después del recordado escándalo del motorhome, donde acusó a su ex de serle infiel con la actriz.

“No cuento tantas intimidades pero sí te puedo decir que todos los adultos tenemos buena intención para que seamos una familia que transite todo en paz y que los chicos tengan la mejor infancia posible”, aseguró Pampita en una nota reciente.