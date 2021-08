La reacción de Ángela Leiva ante los rumores de que está agrandada: "Dicen eso porque no me conocen"

Ángela Leiva hizo referencia a los rumores de que estaría "agrandada" y expresó que no se va a hacer cargo de lo que digan los demás. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la cantante habló del supuesto cambio en su actitud en las últimas semanas y aseguró que quienes dicen eso es porque no la conocen.

“Andan diciendo que estas agrandanda”, le dijo el notero a la participante de La Academia, quien respondió: “Me causa mucha gracia, me divierto mucho con las cosas que dicen. Dicen eso porque no me conocen, no entiendo en qué se basan para decir eso porque no me conocen”.

Más sobre este tema Lourdes Sánchez defendió a Ángela Leiva de las acusaciones de que está 'agrandada': "Está pasando un momento de cansancio, esa no es ella"

Luego, desde el móvil de la emisión de eltrece le contaron que Cinthia Fernández dijo que está soberbia y Ángela contestó: “Qué lástima, porque estuvimos juntas en el cantando. Capas que fui soberbia con ella y no me di cuenta. Los medios van a decir un montón de cosas, nadie me conoce y no me voy a hacer cargo de lo que digan”.