La reacción de Andrea Rincón cuando recordó su exabrupto en MasterChef Celebrity 2: "¡Perdón, me salió así!"

Este jueves en MasterChef Celebrity 2 los participantes vivieron un momento de gran incomodidad cuando Andrea Rincón realizó un desplante luego de que sus pinchos de camarón no causaran buena impresión ante el jurado. Este domingo, la actriz regresó al reality de Telefe y se mostró muy compungida por su exabrupto de ese día.

"La sensación que tengo es que no miden a todos con la misma vara. No me voy a poner en policía o vigilante, señalando a quién... ¿Pero esto no es un plato de playa y el de mi compañero, sí?", dijo Andrea ese día y no dudó en afirmar ante la cámara que “estaba enojada” y tenía " los huevos al plato".

Este domingo, la actriz regresó para la gala de eliminación y Santiago del Moro le hizo acordar que hasta ahora participó todos los domingos en esta instancia del certamen. “Sí, muy mala perdedora. ¡Perdón, pero me salió así!

“Soy una nena caprichosa que quiere subir al balcón. Impresentable lo mío”, dijo luego Andrea frente a la cámara.