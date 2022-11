La reacción de Alfa al ser salvado por el voto del público de Gran Hermano: "Hay reloj, hay pancitos"

Este domingo Gran Hermano presentó su “placa” de nominados encabezada por Walter”Alfa” Santiago, que sorpresivamente resultó ser el primer participante en ser “salvado” por el público, lo que generó una divertida reacción en él.

Al inicio de la transmisión Santiago del Moro presentó la “placa” integrada por Agustín Guardis, Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito y dio inicio a las votaciones ante al aliento del público para sus favoritos.

Cuando habían transcurrido unos cuarenta minutos, Del Moro anunció que “Alfa” había sido el participante con menos votos del público, por lo cual salió de la “placa” de inmediato. “Walter, sacá (de tu valija) tu jardinero, los jeans rosas, los aguamarina, los pañuelos, las vinchas y las bandanas”, le ordenó el conductor.

WALTER “ALFA” SANTIAGO AGRADECIÓ A LOS ESPECTADORES HABERLO SALVADO DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO

“Bien, tenemos reloj”, dijo Lucila “La Tora” Villar mientras abrazaba a Walter para felicitarlo. “Hay reloj, hay pancitos”, le respondió él entre risas, mientras se veía a Romin, notablemente molesta por este resultado, enfilando hacia la cocina que se disputa continuamente con el empresario.

Consultado por Del Moro, “Alfa” se mostró contento por la decisión del público. “Le quiero agradecer a toda la gente que está afuera. A toda la gente que quiero, que me quiere, a toda la gente que conozco”, dijo.

“Hay un montón de gente que yo conozco de verdad, que me conoce a mí, y un montón de gente que, creo, me está conociendo, y eso para mí es una satisfacción. Me generó una alegría grande. No pensé que me iba a dar tanta alegría, de verdad”, aseguró Alfa.