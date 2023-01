La reacción de Alfa cuando Ariel lo imitó en el juego que propuso Gran Hermano: "Ya vamos a hablar después"

Luego de que Santiago del Moro propusiera a los participantes de Gran Hermano 2022 un juego en el que debían imitar a uno de sus compañeros para que el resto del grupo adivinen de quién se trata, Ariel sacó la tarjeta con el nombre de Alfa –con quien ya mantuvo varios cruces- y el momento de tensión dentro de la casa no tardó en llegar.

Uno delo últimos hermanitos en ingresar al reality de Telefe (junto a Camila) comenzó a lanzar picantes frases adjudicándoselas a Alfa: “¿Qué están habiendo?”, “¡No comas!”, “¡No hagas eso!”, “¡Ay, Dios, siempre lo mismo!”, fueron algunas de las palabras que despertaron la risa del resto de los presentes.

Si bien en un principio Alfa se río, luego se quedó serio: “Ya vamos a hablar después", se lo escuchó decir, dejando en claro que lo acaba de pasar en el programa va a ser el puntapié de, quizás, una nueva pelea.

Por último, ante el pedido de Del Moro que diga una virtud y un defecto de la persona que debió recrear, Ariel cerró, sincero: “Como virtud, tiene un corazón de la p… madre y es leal a su juego y sus pensamientos, y se la re banca. Y como defecto, es controlador, obsesivo y medio peleador. Pero nada más, tampoco son grandes defectos”.

¡Qué momento!

ALFA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA ARIEL EN LA GALA DE NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

Luego de protagonizar varios cruces en Gran Hermano 2022, la relación entre Alfa y Ariel (uno de los nuevos participantes en ingresar al programa) parece no conciliar una tregua.

Y esa fricción se vio en la gala de nominación luego de que Alfa le diera dos puntos a su compañero: “Al primero que nomino es a Ariel por una cuestión de convivencia”, comenzó diciendo en el reality de Telefe.

“No termina de cerrarme las cosas que hace, no termina de cerrarme lo que pasó el día del asado. Tampoco que pretenda dejar siempre en offside a alguien ante el público”, agregó.

Por último, uno de los hermanitos más polémicos dentro de la casa cerró: “Él quiere quedar como que nosotros le estamos haciendo algo. Y no es así. Nada más que por eso. Una cuestión de convivencia, no me gusta”.