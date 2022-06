La reacción de Alex Caniggia ante un posible embarazo de Melody Luz: "Por ahora no quiero ser padre y si viene, viene igual"

El romance de Alexander Caniggia y Melody Luz dentro está a full dentro de El Hotel de los Famosos, al punto que la fogosísima pareja hasta habla de la posibilidad de que ya estén en vías de ser padres.

"Mellicitos tengo. Amor, estoy embarazada", bromeó Melody luego de comentar que se levantó "con náuseas" en medio de un diálogo con Chanchi Estévez y Emily Lucius, en donde Alex no estaba presente.

"Gin, o Gina, y Giorgio, o Giovanni", aventuró los nombres de sus supuestos bebés con Caniggia.

De hecho, en otro momento Melody le pidió a Alex que le besara el vientre, y ambos se rieron incómodos y cómplices.

A lo cual Alex Caniggia reaccionó ante el posible embarazo de Melody Luz: "Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene igual. Y si no viene, no viene. Bienvenido sea un mini Anguila al mundo".

MELODY LUZ Y LAS CHARLAS CON ALEX CANIGGIA SOBRE SER PADRES

Por otra parte, Melody Luz había justificado sus sospechas de dulce espera junto a Alexander Caniggia.

"Hace un par de días me siento rara con mi cuerpo. Más que nada con el estómago", contó a cámara.

Al final, Melody Luz blanqueó las charlas que tienen con Alex Caniggia: "Bromeamos con que vamos a tener mellizos".