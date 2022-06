Quién es Trueno, el youtuber que se lanzó a la música y se enfrentó a Khea por el amor de Nicki Nicole

Trueno es un rapero mundialmente conocido por su desempeño en las batallas de rap y por su música. De chiquito siempre soñó con dedicarse a la música y ahora el artista es uno de los traperos más conocidos de Argentina.

QUIEN ES TRUENO: SU HISTORIA DE VIDA

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, nació el 25 de marzo del 2002. Tiene 20 años y nació en el barrio porteño de La Boca. Es rapero, cantante y freestyler argentino.

El joven estudió en la escuela secundaria ESEA Manuel Belgrano, arrancó como youtuber y de a poco se fue convirtiendo en rapero mostrando todo su talento en la escena del rap.

Desde los tres años y gracias al apoyo que su padre le proporcionó, comenzó a realizar beatbox, ​ a la vez que se interesó por el break dance. ​ Pedro Palacios, en una entrevista con el diario Clarín comentó que le prestó un micrófono a Mateo cuando tenía cuatro años, con el fin de que probase el sonido: “Me hizo los coros de un tema contra el paco. Se sabía toda la letra”.

Según comentó Trueno al medio Urban Roosters, comenzó a rapear cuando tenía siete años de edad y contó con el apoyo de sus profesores, quienes “entendían lo que hacía”.

A la par que practicaba con la música, decidió abrir a sus doce años, un canal de YouTube llamado Mateo Palacios donde subía principalmente videoblogs con temáticas humorísticas.

LOS INICIOS DE TRUENO COMO FREESTYLER

En 2015 y con trece años, participó por primera vez en un torneo de freestyle a nivel nacional: A Cara de Perro Zoo Juniors, celebrado en Tecnópolis Trueno se mostró optimista antes del torneo pero no mostró un buen desempeño durante la primera clasificatoria y terminó siendo eliminado.

A los 14 años, en 2016, Trueno ganó su primera competencia A Cara de Perro Juniors y luego lo llamaron para participar del Torneo Vans. El rapero mexicano Aczino, uno de los más populares del mundo, lo invitó a competir a Perú, donde también salió primero.

En una entrevista, el rapero comentó que “siempre me importó lo que digan de mí. Decían que estaba sobrevalorado porque era chiquito o porque mi viejo era rapero y yo pensaba ¿qué hice mal? Me costó, pero ahora entiendo que no puedo detenerme en eso”.

Ya conocido en el mundo del rap, en 2017 Trueno inició ese año siendo una de las mayores promesas en Argentina, participando en eventos de poco renombre. En el evento llamado Batalla Dementes, Palacios participó junto a su gran amigo Underdann pero quedaron eliminados en las semifinales.

De a poco, Trueno empezó a trabajar en sus primeros temas llamados K.I.N.G, En la Ola y Favoritos. En las tres canciones consiguió más de 3 millones de visitas en YouTube y más seguidores en sus redes sociales.

En 2018, Trueno ya era uno de los freestylers más populares del panorama argentino. Lanzó varias canciones las cuales tuvieron muy buenas críticas, siendo Rain, Boom y 4AM las más destacadas. Luego publicó el tema La Salamandra, canción que se hizo viral por la repetitiva letra.

En una entrevista, el joven había manifestado que “en las batallas pasan cosas que no pasan en un show. Un punch y que se caiga todo el estadio, eso no pasa en un show”.

Ya en 2019, participó en God Level 3vs3, junto a Wos y Papo en la FMS Argentina. En octubre sale Campeón Nacional de Freestyle en la Batalla de los Gallos. Luego de ese triunfo, Trueno anunció su retiro de las competencias nacionales.

LA CARRERA MUSICAL DE TRUENO

En octubre del 2019, Trueno participó junto al productor Bizarrap en la ZRP Music Sessions #16 donde rápidamente se convirtió en tendencia consiguiendo un montón de reproducciones.

En 2020 lanzó su canción muy conocida llamada Atrevido. Meses más tarde, publicó el tema Azul y Oro, inspirado en su barrio La Boca y en su pasión por el club de fútbol Xeneize.

En julio de ese año lanzó su nuevo disco Atrevido con una canción muy especial, Mamichula, junto a su novia Nicki Nicole. Luego publicó su videoclip llamado Background en donde el material muestra la historia de la transición y maduración en su carrera musical, planteando un enfrentamiento entre Trueno y Mateo.

Ya conocido en el mundo del rap y de la música en general, Trueno logró conseguir más seguidores que rápidamente se convirtieron en fans. En 2021, presentó el videoclip y tema de Salimo de noche junto a su amigo Tiago PZK.

Otro de sus temas más conocidos y bailados en Dance Crip que fue lanzado el 17 de noviembre de ese año.

LOS AMORES DE TRUENO

Actualmente, Trueno mantiene una relación amorosa con la cantante Nicki Nicole, quien tiene 21 años. Son dos de los artistas argentinos con mayor proyección internacional y forman una de las parejas más consolidadas del ambiente musical.

Con el lanzamiento de Mamichula el 24 de julio de 2020 y la complicidad que demostraban en el videoclip, en el que aparecen cantando abrazados y al final del cual salen unas imágenes de ambos juntos muy pegados mientras componían el tema, muchos fans dieron por confirmado su noviazgo.

Los rumores comenzaron unas semanas antes, cuando todavía la relacionaban a ella con otro rapero argentino, Khea. Además, tanto Nicki como Trueno compartieron en Instagram unas fotos abrazados para anunciar el lanzamiento de su primera colaboración juntos.

Aquel tema, Mamichula, los unió muchísimo y es que durante su grabación los artistas se dieron cuenta de que estaban comenzando a enamorarse el uno del otro. Nicki había detallado que “el tema fue eso que no podíamos decirnos porque acabábamos de conocernos y nos lo dijimos en el tema. Las indirectas estaban en la canción y a la cara no nos decíamos nada”.

Trueno se animó a preguntarle a Bizarrap si Nicki Nicole querría unirse a ellos para hacer un tema, ya que el famoso productor ya había trabajado con la argentina en una de sus famosas sesiones que arrasó, la número trece.

Ella aceptó, se encerraron los tres en el estudio y, en cuatro horas, crearon Mamichula, surgió el amor entre Nicki y Trueno, que se convirtieron en pareja en mayo de 2020.

Nicki Nicole y Trueno llevan juntos dos años y para el segundo aniversario, el trapero le dedicó un emocionante mensaje a Nicki en donde manifestó que “la gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo”.

Un mes después, en junio de 2021, Nicki viajó a España e Ibai Llanos la invitó a su mansión en Barcelona para entrevistarla en su programa de Twitch, 'Charlando tranquilamente'. La cantante confesó en la entrevista que estaba comprometida en matrimonio con su pareja y es que, a los tres meses de iniciar la relación, Trueno se lanzó a hacerle esta petición a Nicki.

En esa charla, Nicki expresó que “nuestro amor es super intenso, nunca experimenté el amor así. Nos queremos el uno al otro, y nos acompañamos, nos une más lo que somos como personas que un anillo”.