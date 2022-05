Quién es Tamara Báez: su historia de amor con L-Gante

Tamara Báez tiene 22 años y es principalmente conocida por ser la pareja de L-Gante. La joven es influencer, es madre de Jamaica y en sus redes sociales muestra su día a día compartiendo imágenes dulces de su hija.

QUIEN ES TAMARA BÁEZ, LA PAREJA DE L-GANTE

Foto: Twitter.

Tamara Báez tiene 22 años y es pareja de Elían Valenzuela, alias L-Gante, cantante argentino. Tuvieron una hija en común llamada Jamaica. La joven se convirtió en toda una influencer y a través de sus redes sociales comparte todo lo que hace durante su día y el crecimiento de su beba.

Más sobre este tema Tamara Báez mostró cómo quedó la decoración del cuarto que comparte con L-Gante

Además, se caracteriza por responder siempre a las críticas y cuestionamientos de los usuarios. Ella no se queda callada y tiene una frase para confrontar a cualquiera que la quiera hacer sentir incómoda.

ASÍ SE CONOCIERON TAMARA BÁEZ Y L-GANTE

}

Foto: Twitter.

L- Gante y Tamara Báez están juntos desde hace casi cinco años y la joven estuvo presente en su vida desde sus comienzos en la música.

Ella era compañera de colegio de un amigo del cantante y lo conoció cuando todavía no era famoso.

Cuando el cantante comenzó a tener popularidad en el ámbito de la música, Tamara al principio se mantuvo con muy bajo perfil pero luego la joven adquirió mucha fama y consechó muchos seguidores en sus redes sociales.

El año pasado, en una entrevista con Juana Viale en los clásicos almuerzos, L-Gante contó cómo se conocieron: "Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”.

“Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos” G-plus

Además, el cantante reveló cómo conquistó a Tamara: “En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar con ella sin mi amigo”.

Sobre cuántos años llevan en pareja, L-Gante no se anima a poner una fecha: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”, afirmó.

JAMAICA, EL NOMBRE QUE ELIGIERON L-GANTE Y TAMARA BÁEZ PARA SU PRIMERA HIJA

Foto: Instagram.

En septiembre del 2021, Tamara Báez y L-Gante fueron padres por primera vez. La joven dio luz a Jamaica y tiempo después se instalaron en General Rodríguez. A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la nena en donde además recibieron miles de comentarios positivos.

Fue el propio L-Gante quien anunció el nacimiento de su hija, quien llegó cerca de las 4:30 de la mañana. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguró el músico en un video que grabó desde la puerta del centro médico donde sus amigos lo acompañaron y esperaron afuera para vivir con él ese momento.

Más sobre este tema Tamara Báez desea volver a ser mamá y reveló si quiere otra nena o un nene

“Por poco no nació 4:20. ¡Nació 4:29, rey!”, detalló el trapero haciendo referencia al concepto que popularizó con su música.

Foto: Instagram.

Por su parte, Tamara se mostró conmovida y posteó una imagen de su familia. “Gracias, Dios, por permitirme vivir esto”, indicó y mostró a su novio y su hija ya en la habitación.

“me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices. Yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío” G-plus

LAS CRISIS DE PAREJA DE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ

Foto: Twitter.

Tras el nacimiento de Jamaica, Báez posteó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, el cual estuvo acompañado con una foto de L-Gante y un mensaje que decía que “lo único más real que tengo y me hace completamente feliz, no necesitamos nada para despertarnos felices. No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero decir que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”.

En ese sentido, L-Gante respondió duramente manifestando que “yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le suben la fama y después habla de mí”.

Foto: YouTube.

Tamara no se quedó callada y expresó que “te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más”.

Mientras se seguían tirando indirectas a través de las redes sociales, Báez acusó a L-Gante por no haber presente en las primeras semanas de vida de la hija que tienen en común y de haberle sido infiel. Sin embargo, días después, volvieron a mostrarse juntos en un recital y se dedicaron mensajes afectuosos por Instagram.

Más sobre este tema Tamara Báez lució encantada su nueva boca: "Amo que sea como la del filtro"

TAMARA BÁEZ Y SU CONFESIÓN SOBRE LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS

Foto: Twitter.

Lejos de esconderse, la joven oriunda de General Rodríguez afrontó las críticas y aseguró que se realizó las cirugías que muchas envidiaban. Además, sus seguidores cuestionan siempre que utiliza muchos filtros en sus fotos que comparte.

Respondiendo algunas preguntas de sus seguidores, Tamara confesó que “me puse ácido hialurónico en los labios y la nariz nomás”. La madre de Jamaica siempre comparte fotos y en este caso mostró su boca en primer plano donde escribió que “se hinchó”.

Foto: Instagram.

EL DURO MOMENTO QUE PASÓ TAMARA BÁEZ A SUS 15 AÑOS

Tamara dio un mensaje de concientización e hizo mención a un caso violento que sufrió cuando tenía solo 15 años. Báez reveló que “una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. No se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”.

Sobre ese episodio, la rubia relató “me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices. Yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”. ¡Muy Fuerte!