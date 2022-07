Quién es Dua Lipa: edad, canciones más famosas y romances

Dua Lipa incursionó en la música para darle un nuevo sentido al término de estrella pop. A su corta edad y con su carrera en ascenso, la joven ganó muchos premios hasta creó una fundación para realizar fines solidarios.

QUIEN ES DUA LIPA, SU HISTORIA DE VIDA

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido. Tiene 26 años, es cantante, compositora, modelo y actriz británica. De origen musulmán albanokosovar, es hija de Anesa Rexha y Dukagjin Lipa, cantante de la banda de rock Oda. Tiene una hermana llamada Rina y un hermano llamado Gjin. Su abuela materna tiene ascendencia bosnia.

Sus papás se trasladaron desde Pristina, capital de Kosovo, hasta Gran Bretaña huyendo de la violencia y la opresión en la década de 1990, época en que tuvieron lugar los sucesos de Sarajevo durante la guerra de Bosnia.

Tras una mala experiencia en la escuela secundaria, asistió a tiempo parcial a la prestigiosa Sylvia Young Theatre School, donde se la puso con estudiantes mayores para fortalecer su confianza. Por una oferta de trabajo, a los once años se trasladó a Kosovo pero la adaptación no fue fácil.

A los catorce se inició versionando canciones de sus artistas favoritos en YouTube y, a los quince, convenció a sus padres para que la dejaran mudarse a Londres intentando comenzar su carrera musical.

Dua Lipa se radicó con algunos amigos en Camden y allí empezó a trabajar como camarera mientras acudía a una escuela de teatro. Luego de un año, abandonó para insertarte en el mundo de la música.

Con dieciséis años comenzó su carrera como modelo aunque no consiguió buenos trabajos a excepción de un anuncio televisivo para The X Factor.

LOS INICIOS MUSICALES DE DUA LIPA

Con 17 años en 2012, la joven escribió su primer tema llamado Lions, tigers & bears que no tuvo éxito pero sin embargo llamó la atención de un productor musical. En 2015, Dua Lipa firmó contrato con Warner Music y publicó su primera canción titulada New Love.

Con su sencillo Be The One, la artista consiguió triunfar en Europa y Australia para más tarde alcanzar el top 10 de las listas musicales en más de once países europeos llegando a la posición 1 en Bélgica.

En 2016, Dua Lipa realizó su primera gira por Reino Unido. Sus temas Last Dance, Blow Your Mind, No Lie y Hotter than Hell entraron rápidamente a las listas de Billboard, consiguiendo que la carrera de la cantante vaya en ascenso.

Con apenas 22 años, Dua Lipa se convirtió en la artista más joven en alcanzar los 1000 millones de reproducciones en YouTube. En 2017 lanzó su álbum alcanzando un récord en Reino Unido con uno de sus temas más conocidos, New Rules.

Ese año, la compositora se presentó en el festival de Glastonbury ante miles de fanáticos. En 2018 colaboró en la canción High para la película 50 sombras de Grey. Además, lanzó One Kiss junto a Calvin Harris, canción que le hizo ganar un Brit Award un año después.

Su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia, fue presentado en marzo de 2020 con éxito de crítica. Fue su primer álbum N. º 1 en el Reino Unido; su sencillo principal Don't Start Now, escaló al N. º 2 en la lista de singles del Reino Unido y en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Con su Future Nostalgia Tour, Dua Lipa se presentará el 13 y 14 de septiembre en el Campo Argentino de Polo. El show se iba a llevar a cabo en el Hipódromo de Palermo pero ante la gran demanda de entradas, los recitales se mudaron.

EL COSTADO FEMINISTA DE DUA LIPA

Dua Lipa expone el empoderamiento de la mujer en todas sus canciones en donde sus letras están a favor del feminismo. Con su tema New Rules, la cantante habla sobre rupturas y las fans catalogaron el sencillo como himno feminista.

En una entrevista, la joven de 26 años dijo que “siento que, si eres feminista, también tienes que apoyar a las mujeres en todos los campos de trabajo. Tenemos que apoyar a las trabajadoras sexuales, tenemos que creer que ese trabajo es su decisión y su derecho”.

Además, Dua Lipa manifestó que “parece muy hipócrita, creo, que la gente escoge y elige cómo quieren apoyar a las mujeres y cuando se adapta a ellos. Esa es otra forma de misoginia, lo cual realmente se deriva de la mirada masculina”.

En varias notas a medios internacionales, la cantante reveló que “no me iba a quedar sentada en la habitación y esperar a que alguien me escribiera una canción. Tienes que trabajar un poco más duro para que te tomen en serio”.

Sobre el machismo en la industria musical, la modelo expresó que “estás en un video musical. Allí “el director dice: ‘Definitivamente creo que debes usar una falda’, porque alguien quiere ver, ya sabes, ‘la estrella del pop del Reino Unido con un bonito atuendo’. Yo dije: ‘Bueno, voy a usar pantalones porque hace mucho frío’. Sé cómo defenderme y mantenerme firme”.

LOS AMORES DE DUA LIPA

En 2017, Dua Lipa mantuvo una relación con el chef Isaac Carew durante dos años. Luego de su soltería, a la cantante se la relacionó con el músico Paul Klein pero cinco meses después volvió con Carew.

En 2019, Dua Lipa se puso de novia con el modelo Anwar Hadid. La cantante era amiga de las hermanas mayores de Hadid, Bella y Gigi, quien hizo de Cupido en la relación. Ambos estaban enamorados, asistieron a premios hasta se dedicaban mensajes llenos de amor en las redes sociales.

La joven le había manifestado todo su amor a Hadid en donde escribió que “nada más dulce que 365 días juntos”, a lo que el modelo, en una entrevista, confesó que “me siento muy cómodo en la relación, más que cualquier otra”.

Pero sin embargo, la pareja se separó en 2021 luego de haber tenido una fuerte crisis. Si bien fue por un tiempo para salvar su romance, no fue suficiente y hasta el día de hoy que las fans desean un reencuentro entre ellos.