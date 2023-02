"Quería desgastar a Alfa": Ariel de Gran Hermano reveló cuál fue su estrategia desde el día uno

Ariel Ansaldo, el último eliminado de Gran Hermano 2022, habló a fondo sobre su estrategia tras haber salido de la casa. Y reveló que desde el primer momento intentó "desgastar" a un compañero del reality para que se quedara afuera. Sin embargo, no lo logró.

En diálogo con Santiago del Moro en El Debate, Ariel remarcó que sus peleas con Alfa eran de verdad y que a pesar de su plan estratégico, algo salió mal. "Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada... La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa...”, contó.

Luego de admitir que su estrategia era debilitar a Alfa, le preguntaron por qué no lo fulminó. "Porque soy un pelotud... Esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”, se sinceró Ariel, reflexivo.

ARIEL DE GRAN HERMANO CONTÓ POR QUÉ NO SE "PLANTÓ" ANTE ALFA

Antes de cerrar, Ariel reflexionó sobre su tirante relación con Alfa.

"No me planté porque dije: ‘Esta es la semana en que me voy a plantar’. Era porque en serio había cosas que se podían manejar y yo trataba de dar el ejemplo. Las plantadas eran porque ya tenía los huevos al plato...".

“No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. Y también empecé a tomar distancia porque si no, no se puede". G-plus

“No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. Y también empecé a tomar distancia porque si no, no se puede", sentenció, sincero.