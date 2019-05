Agostina Biasatti se sorprendió con la noticia: "Lo llamé, pero no me dijo nada", dijo. Su palabra.

El martes, muchos (bah, ¡todos!) se sorprendieron con la noticia del casamiento de Santo Biasatti (75) y Carolina Fal (46). La pareja, de extremísimo bajo perfil, pasó por el Registro Civil de la calle Uruguay tras 14 años de amor y dos hijas, Sofía (8) y Lucía (6). Tan imprevista fue la novedad, que incluso hasta la propia familia del periodista quedó shockeada.

“Medio rara la lista de invitados al casamiento secreto, ¿no?”, twitteó Agostina Biasatti, nieta de Santo, horas después de sellar su unión. Y luego la joven periodista redobló la apuesta. “La lista fue muy exclusiva y limitada. En lo que a mí respecta no cayó bien. No por el casamiento, sino por la no invitación”, le dijo a RatingCero.

“Me enteré sola, estaba trabajando y me empezaron a preguntar. Como soy periodista chequeé fuentes y lo confirmé yo misma. No sé quiénes fueron, sé que estuvo mi tío Mariano y la hermana de ella. Conociéndolos como los conozco, estoy segura de que la familia de ella estaba bastante completa. En la mía somos pocos, Mariano supuestamente estaba en la ceremonia, así que lo sabía y supongo que con él está todo bien, pero fue una sorpresa para todos”, continuó la joven.

Además, destacó que su relación con Fal “siempre fue excelente desde el día uno” y que mantiene con su famoso abuelo “una relación muy especial, muy cercana y de mucha confianza”. Sin embargo…

“Lo llamé, traté de ubicarlo durante todo el día y estuvo ocupado con reuniones. Pude cruzar un par de palabras a las ocho de la noche, pero más que eso, nada, no me dijo nada. Supongo que cuando me comunique con él va a tener una explicación, que para mí no va a ser suficiente, pero por algo lo hizo, fue decisión de él”, agregó.

“Comenté el tweet como comentaría cualquier cosa que pasa, como periodista. No me parece mal que se vea a simple vista que no fuimos invitados. Respetando que él siempre fue muy reservado, no voy a dejar de decir la verdad”, concluyó.