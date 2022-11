Qué es de la vida de Eli Sulichin tras su sorpresiva separación de Benjamín Vicuña.

Dispuesta a responder las picantes preguntas de sus seguidores, Estefi Berardi no le dio la espalda a quien quiso saber sobre Eli Sulichin, la expareja de Benjamín Vicuña.

En agosto de este año, Benjamín se separó de Eli tras ocho meses de romance. La separación se dio en un momento muy delicado en la vida del actor, ya que su padre, quien en septiembre falleció, en ese entonces ya estaba muy mal de salud.

"Ella está lejos de los medios... Volvió a su vida normal. Está bien, es divina", comentó Estefi, buena onda, cuando le consultaron qué es de la vida de Eli tras la separación de Benja que, al final, fue definitiva.

REVELARON LA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS LA DECISIÓN DE ELI SULICHIN DE TERMINAR LA RELACIÓN

Yanina Latorre aseguró en LAM que fue Eli quien decidió terminar la relación con Benjamín: “Eli lo dejó a Vicuña y la China también lo dejó”.

“La relación no es que terminó mal, el creyó… lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”, detalló la panelista sobre la ruptura de la pareja.