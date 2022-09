"¿Qué le pasa?": Nazarena Di Serio cruzó fuerte a Estefi Berardi por decir que chapó con Nico Occhiato

Algunos días atrás, Nazarena Di Serio salió al cruce de las versiones que la relacionaban con Nicolás Occhiato, luego de que aseguraran que los vieron muy acaramelados en un boliche; y este lunes la conductora apuntó fuerte contra Estefi Berardi por la misma causa.

Todo comenzó cuando en LAM Alejandro Castelo le preguntó a Occhiato si había algo de verdad en las stories que Juariu publicó en Instagram, sugiriendo que los conductores estuvieron en el mismo departamento.

“Creo que es porque vive cerca de mi casa. La conozco, pero cero, no estamos teniendo un vínculo”, se defendió Occhiato, aunque sus dichos no convencieron a Estefi. “Ya los han visto chapando en Tequila pero está bien. Nico está ahora como pasándola bien”, señaló Berardi.

LA FURIA DE NAZARENA DI SERIO CONTRA ESTEFI BERARDI EN VIVO TRAS HABLAR DE “CHAPE” CON NICO OCCHIATO

“A mi llegaron miles de Nico, ya no las cuento porque me cansé”, agregó la panelista, mientras Yanina Latorre recibía un mensaje de la locutora. “Apareció Naza Di Serio. Se calentó con vos”, dijo la esposa de Diego Latorre.

“’¿Qué le pasa a Estefi, que me conoce? ¿Por qué dice eso? Esa es mi casa, lo juro por Dios. No me metan en esto. Cero, Yani, cero’”, leyó Yanina, en plan de fustigar a Estefi. “Parecemos como policías de la vida privada de la gente”, agregó, la panelista, famosa por sus primicias.

“¿Y si viven en la otra cuadra y tienen un balcón parecido? Se calentó. Mañana agarrate en el canal, hay que fijarse lo que uno dice. Debe tener un novio y por eso se vuelve loca”, arriesgó Latorre.

“Bueno, está bien, le creemos. Si sale ella a decirlo, está bien. Cero policía, pero aparte es algo lindo, no tiene nada de malo”, se defendió Berardi, sin prestarle mucha atención al último comentario de su compañera.