Qué hizo Wanda Nara al enterarse que Icardi le fue infiel con la China: "La llamé a ella y lo primero que le dije fue 'perdón'"

Luego de la mediática crisis que tuvo con Mauro Icardi por encontrarle varios chats con Eugenia “la China” Suárez, Wanda Nara decidió romper el silencio en un imperdible y profundo mano a mano con Susana Giménez en la que dio detalles de todo el escándalo.

En medio de la entrevista que se transmitió por Telefe, la empresaria reveló que fue su esposo quien le terminó confesando que había tenido un affaire con la actriz tras ser descubierto. Y, para sorpresa de muchos, su reacción no se hizo esperar: “Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla (a la China) porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”, comenzó diciendo.

“Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en Instagram que yo había puesto, que fue un poco dura porque dije una palabra que no fue muy elegante (la había tratado de ‘zorra’). Pero bueno, la dije en un momento de calentura”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto, sobre cómo piensa encarar esta nueva etapa de su vida junto al padre de sus hijas Francesca e Isabella: “Yo creo que podemos seguir juntos porque si hoy no lo hubiese conocido a Mauro, o con toda historia hubiéramos puesto un stop, yo volvería a empezar. Primero, porque fue él el que me contó como pasaron las cosas y el que me mostró todo, y está arrepentido. Yo seré una tonta, pero creo en el perdón y en la palabra”.