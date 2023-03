Qué hizo Tini Stoessel cuando Camila Homs se fue de Madrid

Camila Homs viajó durante dos semanas a Madrid, donde vive Rodrigo de Paul -que está de novio con Tini Stoessel- para que él pudiera ver a sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Según Juan Etchegoyen, ni bien Camila regresó a Buenos Aires con los nenes, Tini reaccionó viajando a Madrid para estar con su pareja. Sí, la habría esquivado, haciendo todo lo posible por no cruzársela.

"Me contaron que una vez que Camila se tomó el avión, llegó Tini Stoessel, ya está con Rodrigo en España, datos no opinión; Tini llegó cuando Camila se fue...". G-plus

"Me contaron que una vez que Camila se tomó el avión, llegó Tini Stoessel, ya está con Rodrigo en España, datos no opinión; Tini llegó cuando Camila se fue... No malinterpreten, con esto estoy dando un dato, ustedes sacarán sus conclusiones, es más, Tini irá en las próximas horas al programa La Resistencia, emblemático ciclo español para presentar su canción Cupido", sentenció el periodista en Mitre Live.

QUÉ DICE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA MALA ONDA ENTRE SU EX Y SU ACTUAL NOVIA

En este contexto, Juan cerró contando qué le dijo Rodrigo sobre la tensión entre Cami y Tini.

"Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Camila ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando", sentenció, dando más información.