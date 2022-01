Qué hace Sabrina Rojas cuando sus hijos le preguntan por Luciano Castro, Flor Vigna y el Tucu: "Lo manejamos con terapia"

Para muchos, la buena relación que tienen Sabrina Rojas y Luciano Castro es sorprendente. Sin embargo, el gran vínculo que tienen generó que se sumaran a la familia sus respectivas parejas: el Tucu López y Flor Vigna.

Más sobre este tema Luciano Castro le promete amor eterno a Flor Vigna: "Te quiero para el resto de mis días"

Así lo dejó en claro Sabrina en una nota que dio a Lanacion.com: “Mis hijos aman a Flor y aman al Tucu. Cuando pasamos las fiestas en Mar del Plata, nos preguntaban si el Tucu no podía pedirse un día en el trabajo para venir y con Flor, lo mismo”, comenzó diciendo.

“No es algo que les imponemos a nuestros hijos. Es más, dejamos pasar tiempo para que ellos quieran verlos y pregunten: '¿Hoy viene el Tucu?'" G-plus

“No es algo que les imponemos a nuestros hijos. Es más, dejamos pasar tiempo para que ellos quieran verlos y pregunten: '¿Hoy viene el Tucu?'", agregó, feliz de haber logrado este círculo rodeado de amor.

"Mis hijos aman a Flor y aman al Tucu. Cuando pasamos las fiestas en Mar del Plata, nos preguntaban si el Tucu no podía pedirse un día en el trabajo para venir y con Flor, lo mismo". G-plus

“No es una imposición sino un deseo de ellos. La verdad es que la manejamos muy bien con terapia y con tener en claro qué queremos y cómo”, cerró Rojas, feliz de atravesar esta nueva etapa en su vida.

Más sobre este tema Pícara definición sin filtro de Sabrina Rojas sobre el Tucu López: "Es un negro pasional"

EL TUCU LÓPEZ HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE CASARSE CON SABRINA ROJAS

Feliz por el gran presente sentimental que vive con Sabrina Rojas, el Tucu López abrió su corazón y habló en profundidad de sus sentimientos hacia la mujer que logró conquistarlo y dio detalles de los futuros proyectos que tiene con ella.

“No me niego a nada que me haga feliz”, fue la contundente frase que expresó la figura de Sex en una nota que dio en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Y agregó, sincero: “Sabrina me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia”.

"Sabrina se lleva como puede con mis manías, ella es re Revista Living y yo soy súper relajado y desordenado" G-plus

En cuanto a su día a día, el Tucu cerró: “Sabrina se lleva como puede con mis manías, ella es re Revista Living y yo soy súper relajado y desordenado. Pero hasta donde yo sabía era medio fóbico y el presente con ella me encuentra con otras sensaciones”.