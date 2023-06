Por qué Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios, se despidió de Ariel en su salsa.

Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios, confirmó que ya no trabajará en Ariel en su salsa, el programa que conduce su papá en Telefe y en el que se encargaba tanto de mantener el orden en la cocina como de estar atento a los tiempos de cada preparación.

"Te voy a extrañar ahora cuando te vayas un mes a trabajar. Sí, se va un mes a Italia a trabajar a un restaurante de allá", había adelantado el conductor, que tiene un fuerte vínculo con su hijo, días atrás.

En este contexto, Felipe grabó un video con Nicolás Peralta, uno de los panelistas del ciclo, en el que dio más detalles sobre su partida. "Me tengo que ir. Me voy a trabajar un mes y medio afuera, a hacer experiencia en un restaurante muy bueno de Italia, ubicado en Reggio Emilia, a una hora de Bologna. Entonces, me voy para allá por 40 días", explicó Felipe, que es cocinero como su papá.

LA DESPEDIDA DE FELIPE RODRÍGUEZ PALACIOS NO ES DEFINITIVA

Antes de cerrar, Felipe aclaró que solo se ausentará del programa durante un mes y medio, y que su idea es retomar su rol tras su experiencia en Europa.

"Voy a ganar experiencia, a conocer gente y a practicar mi italiano porque soy muy malo hablando italiano". G-plus

