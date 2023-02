Qué elegancia la de Francia: los hijos de Wanda Nara estrenaron uniforme escolar con un percance en la corbata

En medio de los viajes, las grabaciones y su nueva faceta de tiktoker, la empresaria Wanda Nara acompañó a Constantino y Benedicto (los hijos que tuvo con Maxi López, junto a Valentino, el mayor de los tres) en su vuelta a clases.

La flamante nueva conductora de Masterchef aseguró, mediante su cuenta de Instagram, que debía consultar tutoriales para poder hacer el nudo de corbata a sus hijos.

Y en una serie de fotos reveló el fallido resultado que había obtenido hasta el momento

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 16 millones de seguidores, les dedicó un sentido mensaje a sus pequeños, aunque también confesó que tuvo un pequeño percance con el uniforme.

LAS FOTOS DE LOS HIJOS DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ CON EL UNIFORME

Benedicto y Constantino posaron para la cámara de su madre con sus looks "back to school", causando risas entre los seguidores de la blonda por un detalle en la corbata que no pasó desapercibido ni por la misma Wanda.

"Muero de amor por mis mellis no mellis (no se hacer la corbata) estoy buscando tutoriales para mañana". G-plus

