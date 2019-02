De la mano de la investigación de la trágica muerte de Natacha Jaitt (41), quien fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado 23, en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez, salieron a la luz los nombres de los hombres que vieron por última vez a la mediática.

Del mismo modo tomó protagonismo Luana Micaela, una joven de 19 años que fue testigo (no presencial, según sus palabras) de la dramática escena, al concurrir esa noche al mismo salón de fiestas.

"No te sabría decir. No escuché nada raro, no vi movimientos raros. Fue todo muy rápido. Solo me agarraron nervios cuando me dijeron a los gritos: 'Vamos que se descompuso'". G-plus

Invitada a El Diario de Mariana, Luana describió lo ocurrido ese fatídico día, aportó datos y se mostró dubitativa ante una contundente pregunta de Mariana Fabbiani. "¿Qué pensás que pasó? ¿Vos pensás que detrás de esto podría haber un delito, que la podrían haber matado?", le preguntó la conductora. Y ella respondió: "Yo no te sabría decir, no quiero poner palabras que no tengo idea. Yo nunca escuché nada raro, no vi movimientos raros. Fue todo muy rápido. En ningún momento me sentí en peligro, solo me agarraron nervios cuando me decían a los gritos: 'Vamos, vamos, que se descompuso'… Yo no sé en qué habitación estaba ella, era diferente a la que yo estaba. A la que yo fui, había que subir una escalera. Nunca vi nada".

Más sobre este tema Luana Micaela, la joven que estuvo con Natacha Jaitt la noche de su muerte, habló por primera vez en TV

En un momento del descargo de la joven, Pampito tomó la palabra para contar que estaba manteniendo una comunicación por mensajes con Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, quien puso el foco en la respuesta de Luana.

"Vos recién dijiste, porque Mariana te hizo una pregunta, que no sabés si la mataron. Yo me estoy escribiendo con Ulises y me dice que le llama esta declaración tuya: 'No sé si la mataron'", le trasladó el panelista a la testigo, quien rápidamente contestó: "Yo no te podría decir porque no conocía a nadie. Al único que conocía ahí era a Voltio. Después eran desconocidos. Natacha, para mí, también era una desconocida".