Qué dice el tarot sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿hay posibilidades de una reconciliación?

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi el último jueves y Fabiana Aquín reveló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) qué dice el tarot.

“¿Va a ser para siempre o va a haber una reconciliación?”, le preguntó Carmen Barbieri y tras sacar una carta, la tarotista explicó: “No va a haber reconciliación de la pareja”.

“Hay una definición, esto viene ya en crisis, hace rato que yo lo vengo viendo, pero bueno, lo mejor para ellos”, determinó la especialista en cartas al respecto.

QUÉ DICE EL TAROT SOBRE LAS POSIBILIDADES DE QUE WANDA NARA Y MAURO ICARDI TENGAN OTRO HIJO

Fabiana Aquín contó qué dice el tarot sobre las posibilidades de que Wanda Nara y Mauro Icardi tengan otro hijo, después de que él mismo manifestara su deseo en redes.

Más sobre este tema Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Me resulta muy doloroso vivir este momento"

“Él quiere tener un varón, ¿si no es con Wanda, va a suceder con otra?”, le consultó Pampito y después de sacar otra carta, la tarotista expresó: “No, por ahora no”.

“Veo peleas, rencores, resentimientos; esta carta es muy fea, él sigue con ese tema, es como que no quiere ver la situación”, cerró Aquín.