Qué dice el tarot sobre el patrimonio de Romina de Gran Hermano 2022: "Sale el escorpión"

Después de haber sido elegida por la gente para continuar en Gran Hermano 2022, Romina se perfila como una de las firmes participantes para llegar a la final del reality. Sin embargo, las dudas sobre su incremento patrimonial o sus fotos con una costosa cartera de lujo renovaron la polémica. La tarotista de Mañanísima, Fabiana Aquin, realizó picantísimos vaticinios.

“La gente todas estas pequeñas cosas, que no son pequeñas, son grandes, las va viendo y se está dando cuenta de que no es sincera. Por eso lo que me dice mi tarot es que si no se va este domingo, se va el otro”, pronosticó, en el ciclo de Carmen Barbieri (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Me sale que hay otra personalidad. Es buena persona, obviamente, pero que hay ciertos juegos… Ella está jugando. Está ocultando”, aseguró.

"Acá me sale un escorpión. Cuando sale al revés es traición. Con eso te contesté la pregunta". G-plus

EL VATICINIO DEL TAROT SOBRE ROMINA DE GRAN HERMANO 2022

“Pensamiento revés, ahora está más segura desde que se fue Alfa. Se siente la dueña del lugar, pero esto le va a jugar en contra”, detalló, para terminar respondiendo una fuerte pregunta sobre los bienes de Romina.

Más sobre este tema Filtraron una foto de Romina Uhrig de Gran Hermano con una cartera de 600 mil pesos y estallaron las redes

“¿Es lícito el origen de su economía?”, preguntó Mariano Berón, exparticipante del reality, y la pitonisa dio su vaticinio tras sacar una carta de tarot. “Acá me sale un escorpión. Cuando sale al revés es traición. Con eso te contesté la pregunta”, señaló.

Más sobre este tema Romina, La Tora, Nacho y Julieta analizaron la explosiva salida de Alfa de Gran Hermano: "Se fue re caliente"

“No hay mucha sinceridad”, aseguró, mientras se desligaba de cualquier polémica. “Ojo que yo no soy fan de nadie. Soy objetiva, no tiro para nadie de la casa”, cerró.