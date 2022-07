Punzante pregunta de Flor de la Ve sobre la carrera de Flor Vigna: "¿Qué es?"

Cuando Flor de la Ve escuchó el descargo de Flor Vigna contra Marina Calabró por sus críticas la conductora de Intrusos lanzó un filoso interrogante: "¿Igual, Flor qué es? ¿Es cantante, actriz, conductora…?".

La tímida respuesta vino de parte de los panelistas, quienes elogiaron las virtudes profesionales de la novia de Luciano Castro.

De hecho, Nancy Duré aseguró: "De verdad es una multiartista, porque la vi en teatro actuando, bailando, cantando. Me parece que tiene la capacidad de hacer todo, es muy completa. Puede gustarle a uno o no. Pero es muy profesional".

Sin embargo, la conductora reflexionó respecto de la conductora de El Último Pasajero, quien a su vez es cantante, ganó el Bailando, protagonizó Mi Hermano es un clon junto a Nicolás Cabré y brilló en teatro en Una semana nada más.

"Me parece que hay un camino que hay que transitar y que las nuevas generaciones se saltan muchas etapas para hacer cosas que deberían esperar un poquito más de tiempo".

EL ANÁLISIS DE FLOR DE LA VE SOBRE LAS CARRERAS DE LAS INFLUENCERS

En ese punto, Flor de la Ve razonó con Flor Vigna como disparador: "Mirá sin ir más lejos Lali Espósito. Trabajó, hizo su recorrido. Hoy por hoy se quieren lanzar de golpe".

"Hablemos de Natalia Oreiro. Había una escuela totalmente distinta que también te fortalece. No solamente tener un equipo o invertir todo lo que tengas. Hay un camino que tiene que ver con la paciencia, el ir poco a poco… Es una opinión".

"A la nueva generación la veo como más perdida. Me parece que antes se construían las carreras desde otro lugar. Ahora querés contratar a alguien para trabajar y cuesta, porque por ahí hacen una foto de IG o un viaje (y ganan más), pero eso no es lo mismo", analizó la conductora de Intrusos.

"Antes hacías una temporada de teatro, o tres presentaciones en el interior del país. Pero eso no es lo mismo que decir 'estoy en una marquesina'. Lo digo porque me pasaba. Capaz que me iba al Carnaval de Corrientes y me pagaban lo que ganaba en una temporada de teatro. Pero no es lo mismo, y me parece que hoy pasa algo similar", cerró Flor de la Ve.