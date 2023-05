A punto de ser mamá, Melody Luz celebró su cumpleaños con Alex y Charlotte Caniggia: todas las fotos

Melody Luz, en la recta final de su primer embarazo con Alexander Caniggia, celebró sus 26 años rodeada de familiares y amigos.

La bailarina, que lució un look "total pink" que deja al descubierto su pancita de embarazada, destacó lo agradecida que está por su pleno presente y lo ansiosa que se siente por el inminente nacimiento de Vincenzo.

"Feliz cumpleaños para mí. Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas... Así que realmente no puedo pedir nada más. ¡Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado, los amo", expresó Melody, muy dulce.

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL CUMPLE DE MELODY LUZ EN LA RECTA FINAL DE SU EMBARAZO

Además de haber compartido varias fotos luciendo su espectacular look de cumpleaños, Melody se mostró soplando las velitas, mimándose con Alex y muy sonriente tanto con sus familiares como con sus mejores amigas. También, compinche con Charlotte Caniggia, la hermana de su novio.