Puli Demaría, la amiga de Pampita, contó cómo es su relación con Benjamín Vicuña: "Es mi amigo, lo adoro"

Después del tremendo escándalo que se desató cuando se viralizó una foto suya con la China Suárez, la DJ Puli Demaría, íntima amiga de Pampita, se sentó en el living de Pampita Online con la top para hablar del tema.

En medio de su emotivo descargo, Puli también se refirió al vínculo actual que tiene con Benjamín Vicuña, con quien Pampita tuvo cuatro hijos y compartió diez años de su vida, y que es la actual pareja de la China.

"Yo con Benja tengo una relación excelente, lo adoro, lo quiero y es mi amigo además. No mezclo las cosas" G-plus

“Con la China tengo una relación súper cordial, re buena pero porque Benja es el papá de los hijos de Caro, con quien Caro había formado su familia. Lo conozco hace un montón. Era muy, muy amigo de mi exmarido que falleció. Fuimos vecinos. Tengo una relación re linda también con él”, aseguró Puli con cariño sobre el actor chileno.

La DJ, que es amiga de Pampita hace más de veinte años, también habló de su trato con Vicuña en diálogo con Involucrados: “La foto no le iba a molestar a Caro, no era un problema. Yo con Benja tengo una relación excelente, lo adoro, lo quiero y es mi amigo además. Yo no mezclo las cosas”.