El provocativo mensaje de Facundo Ambrosioni que enfureció a More Rial: "Hablás así teniendo el último Iphone"

“Estoy separada”. Con esas palabras Morena Rial definió a través de Instagram, al responder preguntas de sus seguidores desde las Stories, el estado de su relación actual con Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo Francesco. En medio de denuncias y acusaciones de violencia cruzadas, la pareja tuvo un filoso ida y vuelta en las redes.

Todo comenzó cuando el futbolista, que se volvió con su familia a Córdoba tras irse de la casa que compartió con la hija de Jorge Rial, publicó un picante tweet. “Hay personas tan pobres que lo único que tiene en la vida es dinero”, lanzó, enigmático y unas horas después More salió al cruce. “¿Viste lo que puso en Twitter? Ja, ja, ja. Alto dolido”, le preguntó un seguidor a la joven. “Si, ja, ja, ja. ¿Ahora se da cuenta? Ja, ja, ja. Hablás así con el último Iphone...”, chicaneó, sugerente, sobre el celular que luce su expareja en sus fotos.

Facundo: "Hay personas tan pobres que lo único que tiene en la vida es dinero". G-plus

La ruptura de la pareja se desató después de un live que hizo la hija del conductor de Intrusos que terminó con una explosiva pelea con su pareja. Él la llama “tóxica” y ella estalló de furia. “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y esto va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”, aseveró, en su transmisión en vivo.

More: "¿Ahora se da cuenta? Ja, ja, ja. Hablás así con el último Iphone...". G-plus

Sin paz: el nuevo cruce de More Rial y Facundo Ambrosini.

Fotos: Instagram