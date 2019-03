Una de las sorpresas que traerá Bailando 2019 será la incorporación de Flor Torrente a la lista de participantes famosos. A través de un tweet, Laflia anunció que la hija de Araceli González ya había puesto la firma y ahora ella misma contó cómo su abuela, Rosa Monteferrario, nfluyó en sus ganas de estar en el programa.

"Mi abuela era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. Lo venía haciendo desde mucho tiempo antes, como que sentía ganas de bailar. Entonces surgió esto y dije '¿por qué no?’. Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo”, confesó en Polino auténtico, el ciclo de radio Mitre de Marcelo Polino.

"Mi abuela era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. Entonces surgió esto y dije '¿por qué no?’. Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo". G-plus

"Las cosas suceden cuando tienen que suceder", continuó. "No fue por algo en particular, pero nunca me lo imaginé y hoy estoy acá. No sabemos qué va a pasar después. Me guío por la vida con el instinto que siento", enfatizó.

Siempre picante, Yanina Latorre analizó la incorporación de Flor: "Pienso que lo vas a padecer porque tu perfil es más cool, más artista, siempre fuiste más para el lado del arte y no sé si estás preparada para la catarsis del programa. Son cuatro basuras los del jurado y yo como panelista soy más mala todavía, te voy a criticar”, le adelantó.

Más sobre este tema Flor Torrente, la primera famosa confirmada para el Súper Bailando 2019 Flor Torrente, tras ser consultada por el noviazgo de Calu Rivero con su ex: "Hace tiempo que no somos amigas"

Decidida, Flor promete sacar su costado más filoso: "Quién no me critica hoy en día… Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. Si estoy aceptando este juego es porque estoy dispuesta a hacerlo. Creo que estoy lista. Es parte del juego, uno tiene que saber de qué manera llevar las situaciones", finalizó.