La profunda catarsis de Dani La Chepi sobre sus problemas de salud y algunas "malas decisiones"

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, hizo una profunda y valiosa catarsis en Instagram en la que asumió "equivocaciones", habló de sus problemas salud y del lado tóxico de las redes sociales.

"Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir (porque algunas involucran a personas que elijo preservar)", anticipó la actriz e influencer, lista para abrir su corazón públicamente.

EL ÍNTIMO POSTEO DE DANI LA CHEPI

"Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo" (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: "¡Qué asco de flaca!"... Este "lomo" sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes.

Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen "aceptate como sos" y no paran de usar filtros. Casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, "padres presentes" o familias perfectas que parecen no tener problemas…

Y vos del otro lado: "¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? NO TODO LO QUE VES ES REAL. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenés problemas.

Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir. (Porque algunas involucran a personas que elijo preservar).

Por ejemplo:

-Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, sólo lo llamé, cuando mi ginecóloga me dijo: "Si continúa, andá a verlo".

-En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: "No te toques, andá a qué te lo haga un profesional". Ahora tengo las uñas que me hacen hablar 6 idiomas cuando me las toco. (El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas).

-Delegué el arreglo de mi casa y confié demasiado. Ya tuve que hacer el techo, ahora toca romper pisos.

-Volví a fumar.

Pero no todo es color gris, empecé el año grabando dos series increíbles.

-También estamos viendo qué lugar elegir para volver con nuestro show @noralihgago Solo Vos.

-¿Aprendí algo? Si…. Muchas cosas. Una: no se dejen estar con temas de salud.

Y Recordarles que como dice @cartanagabriel "La vida es una de cal y una de arena".

-La terapia siempre ayuda a estar mejor. La que elijas.

-Si alguien te hace ruido. "Dale bola a ese ruido".

Y LO MÁS IMPORTANTE….

"Date tiempo para llorar". "Las mujeres lloran y facturan como pueden y quieren hacerlo".

-Las mamás colapsamos. Y está bien que pase.

"SIGO ELIGIENDO VER EL VASO MEDIO LLENO”. SIGO SONRIENDO PORQUE SE QUE “TODO VA A ESTAR BIEN".

Gracias por leerme.