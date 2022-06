Profunda carta de María Fernanda Callejón tras anunciar su separación de Ricky Diotto tras 11 años de amor: "Estoy muy triste"

Es un momento de inmenso dolor el que viven María Fernanda Callejón y Ricky Diotto tras ponerle punto final a sus 11 años de amor. Y en medio de esta nueva etapa en la que ambos buscan preservar la felicidad de Giovanna –la pequeña de 9 años que tienen en común- la actriz compartió sus sentimientos en las redes a través de una profunda carta.

“Solo puedo sentirme agradecida, bendecida por tantos mensajes de amor, demostrándome el apoyo hacia mí y a mi familia en estos momentos difíciles. Gracias a todos por acompañarme”, comenzó diciendo María Fernanda en un escrito que subió a Instagram.

“En mi camino siempre hubo de todo. Ustedes han sabido de gran parte de mis logros y de mis tiempos no tan acertados. Con total sinceridad, he hablado de trabajo, de amores, de contratiempos y siempre con mi corazón abierto”, agregó.

Asimismo, la artista no dudó en confesar qué significa su ex en su vida: “Cuando Ricky apareció, para mí fue como encontrar a esa persona a quien uno busca toda la vida. Por eso me entregue en cuerpo y alma, con todo mi amor porque esa es mi esencia. Así soy, no puedo hacer otra cosa que esto”.

“De la mano, fuimos buscando el milagro, supimos esperar juntos, abrazados y hasta fundidos en el dolor, que luego fue la felicidad porque Giovanna por fin llegaba a nuestras vidas. Desde ahí, nuestros días no pudieron ser mejores”, continuó.

Y en cuanto a las razones por las que no pudieron continuar con el matrimonio, remarcó: “Lo cierto es que, a veces, las parejas dejan de encontrarse. Entre los dos fuimos poniendo, sacando, arreglando y buscando la forma de que todo funcione porque aquí el amor no es el problema”.

“Siempre vamos a ser familia para Giovanna porque creemos en un mundo sano, lleno de esperanza y amor, con padres que se seguirán queriendo tal vez de otra forma”, añadió, dedicándole unas profundas palabras a su hijita.

Y cerró, a corazón abierto: “En estos momentos, estoy muy triste, pero sabiendo que todo va a sanar. Me caí tantas veces y volví a renacer que esta no será la excepción. Giovanna, mi vida entera y mi felicidad para siempre”.

