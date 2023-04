La primera nota de Sofía Aldrey tras la escandalosa separación de Fede Bal: "Fue un año difícil, pero para mí es un tema cerrado"

A dos meses y medio de su escandalosa separación de Fede Bal, Sofía Aldrey fue a un evento y no puedo eludir las consultas sobre la explosiva ruptura.

Por primera vez ante una cámara, la maquilladora y empresaria rompió el silencio y sentenció que su historia con Fede Bal es "un tema cerrado".

"Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila", le dijo Aldrey a Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo.

Incómoda con la nota, pero súper amable, Sofía acotó: "La cámara y el micrófono me pone nerviosa".

Atento a las palabras de la expareja de Bal, el notero le preguntó si usa aplicaciones de citas para conocer a alguien, y ella fue contundente: "Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome".

Ante la repregunta sobre su explosiva separación, Sofía Aldrey finalizó la nota con firmeza: "Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar".

CÓMO SOFÍA ALDREY DESCUCBRIÓ QUE FEDE BAL LE ERA INFIEL

La primera semana de febrero, Yanina Latorre contó en LAM que Fede Bal le fue infiel reiteradas veces a su novia, Sofía Aldrey, y que ella lo descubrió gracias al lavarropas con wifi. Además de encontrarle chats con otras mujeres.

"Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto. Ella, este año, creyó que estaba todo bien. Pero en la pandemia Sofía se enteró de algo, en la fiesta que Fede hizo con El Polaco, y cortan. Lo deja", comenzó diciendo la panelista.

Luego, Yanina sorprendió con su información: "Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas".

"¿Quién se la pasa lavando sábanas a las tres de la mañana? Un tipo que se la pasa dándole a la matraca y antes de que venga la novia tiene que tener las sábanas limpias y secas", agregó la panelista de LAM, picantísima.

Y Ángel de Brito concluyó, haciendo gala del humor y de la ironía: "Sofía es una luz. Están todos desprogramando el lavarropas. Nunca había escuchado esto".