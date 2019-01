La primera nota de Fede Bal junto a Bianca Iovenitti confirmando su romance: "Mi amor, vení acá"

Concluido su mediático noviazgo con Laurita Fernández (27), Fede Bal (29) bajó el nivel de exposición en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, en agosto de 2018, los rumores sentimentales que lo unieron a su compañera de Magnífica Bianca Iovenitti (23), y que ambos desmintieron en reiteradas notas, se confirmaron este verano.

El actor y director de la revista Nuevamente juntos y la vedette de dicho espectáculo compartieron una cena romántica en Mar del Plata y no eludieron la presencia de la notera de Los Ángeles de la Mañana, quien los interceptó a la salida del restaurante... ¡y ellos blanquearon su romance!

"Estábamos comiendo, viviendo la vida. Salimos a comer sushi", dijo Fede, con Bianca a su lado. G-plus

"Se iba a ir al baño porque no le gusta esto, pero le dije 'no, acompañame. Ya está'. A ella esto no le gusta, a mí tampoco, pero por lo menos no me voy caminando y bajando la cabeza", le dijo Fede a Maite Peñoñori, mientras Bianca se escondía detrás suyo.

"Mi amor, vení acá, porque cruzarte es muy feo", agregó Bal, sin ánimo de seguir escondiendo su romance con Iovenitti. "Estábamos comiendo, viviendo la vida. Salimos a comer sushi", detalló Fede, para luego emprender la retirada de la manito de Bianca.