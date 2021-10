El primer video de Luciano Castro y Flor Vigna, juntos en el gimnasio: "Él tiene la misma musculosa rosa que en la foto"

El romance de Flor Vigna y Luciano Castro dio que hablar en las últimas horas y ahora se conoció un video en el que se los puede ver saliendo juntos del gimnasio. En Los Ángeles de la Mañana mostraron la filmación que hizo y compartió la tiktoker @milaqueenok del actor y la bailarina infraganti.

“Este video es del gimnasio, él tiene la misma musculosa rosa que tiene en la foto que vimos en el día de ayer. @milaqueenok es una compañera del gimnasio que justo se los encontró y le pareció medio sospechoso. Por algo los grabó yéndose juntos porque es raro, no daba ni por asomo este romance”, expresó Ángel de Brito.

Más sobre este tema Se conoció cómo comenzó el romance de Luciano Castro y Flor Vigna: "Él pidió su teléfono, le mandó un mensaje y la invitó a merendar"

Luego, Maite Peñoñori dio más detalles de la nueva pareja: “Cuando me llegó a mí la información esta semana era porque estaban on fire y súper acaramelados en el gimnasio, beso va y beso viene y no se ocultaban, estaban juntos delante de todos, súper blanqueado. Él en su camioneta siempre la lleva y la trae”.