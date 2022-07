El primer cara a cara de Locho Loccisano con Chanchi Estévez tras salir de El Hotel de los Famosos: "La verdad es que la pasé muy mal hasta que renunciaste"

Luego de haber tenido varios chispazos en El Hotel de los Famosos que despertaron la indignación del público y mucho debate en los medios y redes sociales, Locho Loccisano y Chanchi Estévez estuvieron por primera vez cara a cara tras salir del reality de eltrece.

Indagado por cómo está su relación con Locho, Chanchi se confesó en El Debate del Hotel: “De mi parte, está todo 10 puntos. Con Locho tuvimos una convivencia difícil, momentos buenísimos, momentos no tan buenos; pero creo que en líneas generales, nunca fui una persona que lo insultó. Es más, hemos tenido charlas muy copadas pero en la convivencia había cosas que no me gustaron, como le habrá pasado a él con cosas mías”.

Tras escucharlo, el jurado de Canta Conmigo Ahora, el programa que conducirá Marcelo Tinelli a partir del próximo lunes, compartió sus sensaciones al aire: “Yo también la pasé muy mal, es lo que digo siempre. Obvio que es un juego, pero en ese juego la pasé muy mal. No creo que haya habido un abanderado en hacerme sentir así. Entré a un grupo del cual no pude ser parte desde un principio y la verdad es que hasta la renuncia del Chanchi, la pasé muy mal. La verdad es esa”.

“En realidad, desde un poquito ante porque había formado el grupo de Los Sanguinarios con Alex Caniggia y Lissa Vera y me sentí un poco más acompañado, pero sí la pasé muy mal y se vio eso en televisión”, cerró Loccisano, frente a su excompañero.