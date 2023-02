El primer beso de Yasmín Corti y Fede Barón en El Hotel de los Famosos 2: "Viene bien un poco de toqueteo acá"

A poco de que Yasmín Corti ingresara a El Hotel de los Famosos 2, la participante se mostró muy compinche con Fede Barón. Y luego de mantener varios momentos de complicidad a solas, finalmente los participantes le dieron rienda suelta a sus sentimientos en el reality de eltrece.

Así quedó demostrado en el capítulo que se vio este viernes donde la bailarina agarró al hermano de Jimena Barón para bailar abrazados al ritmo de la música que estaba cantando todo el grupo.

Allí, los jóvenes no dudaron en darse un romántico beso en la boca mientras Mimi Alvarado los agarraba de la cabeza: “Con Yas ya no nos escondemos”, se sinceró Federico. A lo que Yasmín, cerró, pícara: “Viene bien un poco de toqueteo acá, en el encierro, así que dale”.

¡Están a full!

Más sobre este tema La angustia de Alejo Ortiz tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos 2: "No vine a buscar el premio, vine a saldar una cuenta pendiente de mi pasado"

EL ENOJO DE YASMÍN CORTI CON SUS COMPAÑEROS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de estar varias semanas conviviendo en El Hotel de los Famosos 2, los ánimos empiezan a levantar temperatura. Y si bien se sumó recientemente al reality de eltrece, Yasmín Corti se enojó fuerte con varios de sus compañeros.

“¿Hielo hay? Chicos, ¿hielo hay? ¡Nadie me escucha cuando hablo, loco! ¿Tengo que gritar? Me están empezando a pudrir. Hablo y nadie me escucha”, comenzó diciendo la bailarina, harta de que no le lleven el apunte.

Tras escucharla, Juan Manuel Martino la encaró: “Escuchame, vos no podés estar preguntando a los gritos ‘¿hielo hay?’, te fijás si hay”. Y Yasmín, visiblemente molesta con el joven, cerró: “Es que me había fijado y no había. ¿Cómo no va a haber hielo? ¡No lo puedo creer! Por eso lo pregunto”.

¡Qué momento!