Los preparativos de Mica Viciconte y Fabián Cubero para festejar el primer cumpleaños de Luca

Con ganas de festejar con sus seres queridos el primer añito de Luca, el hijo que tienen en común, Mica Viciconte y Fabián Cubero recorrieron Palermo para ultimar detalles en los preparativos para la fiesta.

Sin escaparse de los fotógrafos, la parejita y su bebé posaron para la cámara de Ciudad sonrientes, mientras intentan dar con el lugar perfecto para agasajar al nuevo integrante de la familia en esta fecha especial.

Días atrás, Mica había mostrado cómo descubrió el motivo por el que su hijo escupía la comida: “Hace unos días me preguntaba porque Luca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo por qué”, contó, divertida junto al video donde se la ve a Allegra (una de las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann, con quien también tuvo a Indiana y Sienna) tomando y escupiendo agua haciendo que su hijo no pueda parar de reírse.

Más sobre este tema El original disfraz de Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, para festejar el cumple de su abuela

“¡Allegra, podes no enseñarle esooo! Aunque tengo que admitir que me encanta verlos así felices”, reconoció, enternecida, junto al significativo hashtag “amor de hermanos”.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Más sobre este tema Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, crece a pasos agigantados: "Aprendió a hacerlo solo"

MICA VICICONTE REVELÓ CUÁNDO LE GUSTARÍA VOLVER A SER MAMÁ CON FABIÁN CUBERO

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, su bebé de poco más de casi 11 meses, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, reveló Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”.

"YO QUIERO QUE LUCA TENGA UN HERMANITO PARA COMPARTIR. ALGUIEN MÁS CHIQUITO PARA QUE SEAN MÁS COMPINCHES. NO ES EL MOMENTO PARA EL HERMANITO, PERO EN DOS AÑOS SÍ, ESE ES EL PLAZO QUE TENGO". G-plus

Como familia estamos bien , estamos tranquilos, estamos unidos”, cerró Viciconte, sentando postura sobre sus deseos a futuro.