La preocupación de Adriana Aguirre por no poder volver a trabajar tras su accidente: "Mis piernas no van a quedar iguales"

Adriana Aguirre se mostró muy preocupada por no poder volver a trabajar tras el accidente que sufrió en el verano. Su descargo se dio después de que contara que está atravesando una complicada situación económica.

"El accidente fue horrible, había un agujero en el escenario, un tablón desprendido hizo que caiga con los glúteos de lleno a peso muerto. Tuvieron que operarme en el Sanatorio la Providencia y tuve que pagar todo yo. Había que sacarme de adentro coágulos laminares, sangrado, está todo filmado", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la caída que sufrió en en teatro La Campana de Mar del Plata.

Y detalló: "Se me dio vuelta la pierna en la caída y se produjo un liquido inflamatorio en la zona. Estoy muy deprimida de a ratos, tengo un gran perjuicio emocional que me generó este accidente. He visto siete traumatólogos. El médico me dijo que las piernas no van a quedar iguales".

Tan angustiada como preocupada, remarcó que no podrá seguir trabajando porque deberá enfocarse en la recuperación de su pierna y en volver a sentirse bien consigo misma.

"Este accidente me truncó la carrera como vedette. El daño moral que me hizo todo esto es terrible. Me han quedado problemas estéticos graves. No hay forma de arreglarlo esto. No se puede solucionar. La recuperación de la pierna me va a llevar varios meses”, subrayó.

"Los problemas de salud son graves después de este accidente. Nadie me llamó para saber cómo estaba. Lamentablemente, voy a hacerles un juicio laboral. Una sensación de tristeza y de abandono... No voy a poder hacer más mi carrera artística como vedette”, sentenció, muy triste.