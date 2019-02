Una noche especial se vivió en los premios Oscar 2019 con la presentación en vivo de Queen, en el marco de las nominaciones que tiene Bohemian Rhapsody, la biopic de la banda británica. Brian May y Roger Taylor, integrantes originales de la agrupación, se unieron a Adam Lambert, en lugar de Freddie Mercury, y realizaron un emotivo show de apertura que conmovió a todo el Dolby Theatre y a los millones de espectadores en el inicio de la transmisión.

El grupo interpretó We will rock you y We are the champions haciendo que todo el teatro se ponga de pie para ovacionarlos. La imagen del mítico lider de la banda apareció en las pantallas hacia el final de la presentación. Un conmovedor y potente homenaje a la banda que márco a más de una generación.

¡Gran momento! Mirá la espectacular presentación de Queen en los Premios Oscar.