La pregunta súper íntima de Vero Lozano a Fátima Florez: "Norberto es tu único novio, ¿no te da intriga conocer otra ‘pichola’?"

Juntos Fátima Florez (40) y su marido Norberto Marcos (64) son una pareja que ya celebraron sus 20 años de amor. En una entrevista en Cortá por Lozano, la humorista fue puesta contra las cuerdas por Verónica Lozano. Fátima había contado que el empresario teatral es el único hombre que conoció en la intimidad.

“Yo me quedé con que Norberto es tu único novio. ¡A mí me tortura pensar que solo conocés la ‘pichola’ de Norberto! ¿No te da intriga? Olvidémonos que él no está acá”, lanzó la animadora, divertida mientras la imitadora se reía.

"Obviamente, soy un ser humano y me imagino que le debe pasar a cualquier eso de pensar ‘cómo será otra cosa’". G-plus

“Por ahí a uno le da intriga saber cómo será otra cosa, pero solo para la fantasía. No concretarlo. Es lindo mantener una fantasía”, enfatizó. “Pero sí, obviamente, soy un ser humano y me imagino que le debe pasar a cualquier eso de pensar ‘cómo será otra cosa’”, finalizó Fátima Florez.