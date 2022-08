La pregunta sin filtros de Yanina Latorre a Josefina Pouso sobre Jorge Rial: "¿Te molestó que te deje?"

Yanina Latorre le hizo una tremenda pregunta a Josefina Pouso en LAM sobre Jorge Rial luego de que se los viera juntos por Madrid.

“Seguís enojada, ¿te molestó que Rial te deje?”, le preguntó picantísima la conductora del día y la panelista le respondió: “No, qué me va a dejar si no empecé nada”.

“¿Qué había entre ustedes?”, continuó indagando entonces y Pouso explicó: “Te conocés con alguien, te estás viendo, te cierra, no te cierra, te cierra más o menos”.

"Nos vimos un par de veces, yo me vi con él una vez, al mes me vi otra vez". G-plus

“Pero hace bastante que están viendo”, insistió Yanina y Josefina detalló: “Nos vimos un par de veces, yo me vi con él una vez, al mes me vi otra vez”.

Más sobre este tema Josefina Pouso reaccionó con firmeza a las palabras de Jorge Rial: "Nadie habló de pareja ni amor"

JOSEFINA POUSO CONTÓ POR QUÉ DEJARON DE VERSE CON JORGE RIAL

Josefina Pouso contó en el programa de América por qué dejaron de verse con Jorge Rial después de que se viralizaran imágenes juntos en Madrid.

“Algo pasó que dejaron de verse”, le dijo Fernanda Iglesias y la panelista explicó: “Y la exposición… es una situación que claramente no te va a dejar avanzar con nada y tampoco yo tuve ganas de seguir avanzando”.