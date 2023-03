La pregunta sin filtros de Nancy Pazos al novio de Julieta Poggio de Gran Hermano: "¿Ella es sucia?"

Lucca Bardelli le dio un móvil a A la Barbarossa para hablar de su inminente ingreso a la casa de Gran Hermano 2022, para visitar a su novia, Julieta Poggio, y Nancy Pazos lo sorprendió con una pregunta sin filtros.

La periodista y panelista interrumpió a Lío Pecoraro, quien con sutileza quería preguntarle al joven por la supuesta falta de higiene de la modelo, pero quien se sacó la duda en vivo fue Pazos.

¿JULITEA POGGIO DE GRAN HERMANO ES SUCIA?

Lío Pecoraro: -Se comentó que Julieta no se bañaba y que la tenían que mandar a bañarse...

Nancy Pazos: -Rematá: ¿es sucia?

Lío: -No, no le quería preguntar si es sucia, puede ser por otro motivo que no se baña…

Georgina Barbarossa: -Por bajón…

Lucca Bardelli: -No es sucia, no sé por qué le dijeron eso.

LUCCA BARDELLI HABLÓ DEL RUMOR DE QUE LE FUE INFIEL A JULIETA POGGIO

Antes de concluir el móvil, Lucca manifestó su malestar con los gritos que Julieta recibió desde el exterior, hablando de supuestas infidelidades, y aseguró que no la engañó.

"¿Te portaste bien?", le disparó Analía Franchín, sin rodeos. "Sí, re. La estoy esperando", dijo Lucca.

"Del 1 al 10, ¿cómo te portaste?", retrucó la panelista. Y el novio de Julieta Poggio fue contundente en su respuesta: "11. Nunca van a tener ni una prueba, ni un mensaje. Estoy muy seguro de eso".