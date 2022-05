La pregunta sin filtros de Estefi Berardi a Luciana Salazar: "¿Tu economía depende de Martín Redrado?"

Las recientes declaraciones de Martín Redrado, negando ser el padre de la hija de Luciana Salazar y dando por terminada la historia que lo unió a su ex, logró una furiosa reacción de Luli en los medios. Y Estefi Berardi aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta sin filtros.

"Actualmente, ¿tu economía depende de Martín Redrado?", le consultó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) a Luli, en comunicación telefónica.

"Mi economía no depende de él, pero yo estoy haciendo valer los derechos de otra persona. Hay papeles firmados". G-plus

En automático, Salazar respondió: "No, para nada. No quiero especificar, pero quiero ser cautelosa hasta que no esté hecha la demanda, sobre el contenido de esos acuerdos”.

En juicio con Redrado por "incumplimientos", Luciana agregó: "Yo estoy haciendo valer los derechos de otra persona. Esos papeles están firmados y los voy a hacer cumplir. Hay una historia detrás de eso. Yo el día de mañana, cuando tenga fuerzas, lo contaré".

"Primero, mi hija tiene que enterarse de muchas cosas por mi boca y no por los medios", sentenció Luciana. G-plus

MARTÍN REDRADO NEGÓ SER EL PADRE DE MATILDA SALAZAR

A cuatro años y medio del nacimiento de Matilda Salazar, a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos, Martín Redrado miró a cámara y les puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con la hija de su ex Luciana Salazar.

"Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años", dijo el economista en Socios del Espectáculo.