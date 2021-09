La pregunta sin filtro de Carmen Barbieri a Rocío Marengo sobre Virginia Gallardo: "¿La estás ninguneando?"

Carmen Barbieri sorprendió a Rocío Marengo en pleno móvil con una pregunta sin filtros sobre Virginia Gallardo. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la conductora le preguntó sin rodeos si estaba ninguneando a la ex de Ricardo Fort.

“El fin de semana que pasó se estrenó el especial de Ricardo Fort en América y Virginia, que no quiso participar de la serie, hizo la conducción. ¿Cómo lo tomaron ustedes y la familia?”, le consultó Pampito a la modelo, quien respondió: “Los chicos están en otra, motivados con la serie y con las redes sociales”

Luego Carmen le consultó qué opinó Eduardo Fort y la sorprendió con una repregunta picante. “Justo ese domingo me di la AztraZeneca a la mañana, así que a las ocho de la noche ya estaba en la cama casi moribunda y la verdad es que pasó por alto”, dijo Marengo y la mamá de Fede Bal indagó: “¿La estás ninguneando? ¿O no la tenés en cuenta?”.

Finalmente, Rocío dejó en claro que no tiene nada personal contra con la panelista de Intrusos: “El tema no es personal. De hecho lo que dije yo es que no me parecía que no participe de la serie pero nada más. Dije que ella era una desagradecida porque participó del cumpleaños de Martita y posó para las fotos de las revistas y cuando los chicos le pidieron que participara de la serie no quiso. Es raro”.