La pregunta al hueso de Yanina Latorre a Majo Martino en vivo: "¿Estás con un atraso?"

La química y el gran vínculo que nació entre Majo Martino y Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos parece estar consolidándose con el correr de los días. Y si bien la exparticipante prefiere mantener los detalles de su relación con su compañero de programa en el ámbito de la privacidad, una pregunta al hueso de Yanina Latorre logró ponerla en aprietos.

“Majo, tengo un dato. Te saco del reality dos minutos y te lo digo mirándote a la cara. ¿Estás con un atraso?”, fue la consulta que le hizo la angelita a Majo en LAM.

Fue entonces que, entre risas nerviosas, la entrevistada reaccionó: “¡Nooo! ¿Me estás cargando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? No, imposible”. Sin embargo, Yanina insistió: “Tengo un datazo. Tenés días de atraso o, por ahí, te volviste irregular. No te esperabas que lo supiera, ¿no?”.

“Todavía no nos conocimos con Locho en ese sentido. ¿Cómo voy a tener un atraso? ¡No!”, cerró Majo, cuya declaración sobre que aún no tuvo intimidad con Locho no fue bien tomada por las panelistas.

¡Qué momento!