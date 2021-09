La pregunta al hueso de Mimi a Luciano El Tirri tras su emotivo reencuentro: "¿En cuatro años no te comiste ninguna lobita?"

Luego de cuatro años de no verse en persona, Mimi Alvarado se reencontró con su novio, Luciano El Tirri, en República Dominicana, y le hizo una filosa pregunta al hueso en un móvil con Los Ángeles de la Mañana.

"Te hago una pregunta en vivo. ¿En cuatro años no te comiste ninguna lobita por allá?", le dijo Mimi al primo de Marcelo Tinelli, quien fue uno de los personajes más populares de Bailando 2014.

Mirándola a los ojos, El Tirri le respondió con total contundencia: "Nada. Te lo juro por mi mamá".

Haciéndose eco de la consulta súper privada de la dominicana, Ángel de Brito le comentó: "Lo de lobita es hermoso". Siempre directa y sin filtro, Mimi le retrucó: "Porque ahora no se puede decir zorrita. Están todos muy sensibles. Pero las zorritas siempre van a existir".

Feliz por el reencuentro con Mimi Alvarado, con quien está en pareja hace 14 años, Luciano El Tirri asumió que de los dos, él fue quien más extrañó: "Yo le dije a Mimi que me iba 3, 4 meses para hacer la residencia (en Estados Unidos), pero tardé tres años porque me tocó el gobierno de Donald Trump y cuando me entregaron la residencia no pude viajar por la maldita pandemia. Fueron 4 años. Yo extrañé demasiado".

"En estos cuatro años me volvió loco. Quería saber si yo hice algo con otra mujer. Yo le dije 'no amor, la verdad que no'", agregó el Tirri.

Tomando los vínculos de un modo más libre, Mimi concluyó: "Hoy en día tenemos una pareja muy abierta. En la pandemia me cambió mucho la cabeza. Yo a Luciano le doy su libertad, como espero que él me la dé a mí".