La pregunta al hueso de Lourdes Sánchez que descolocó a Freddy Villarreal: "¿Cag... a trompadas a Sofovich?"

Con la confianza que a Lourdes Sánchez le da saber que Freddy Villlarreal es el mejor amigo de su pareja, el Chato Prada, la panelista de LAM lo descolocó con una pregunta en PH. Con algo de preámbulo y algunas risas de por medio, la bailarina disparó: “¿Cag… a piñas a Gerardo Sofovivh?”.

Sorprendido y con una carcajada nerviosa, Freddy reaccionó: “Uf. Al huesísimo, mucho”. Y tras rendirle sus respetos a Sofovich, el actor contó su inédita anécdota: “La primer semana que trabajé con él, Gerardo era muy exigente y todo el mundo lo conoce. En una escena le dije ‘yo en este ambiente de mier… no puedo trabajar’. Me dijo que era un desagradecido y se escuchó que cayó un auricular y vino por la puerta del estudio”.

“Se enojó tanto que nos íbamos a las manos. Me saqué la peluca y me planté. Era mi primera semana y Gerardo era mi ídolo". G-plus

Recreando la tensa situación, Freddy describió su cara a cara con Gerardo impostando la voz del fallecido productor: “Freddy, decí lo que te dije ayer cuando hablamos por teléfono delante de todos”. A lo que Villarreal precisó: “Me había dicho cosas muy lindas de mi trabajo y por respeto a mis compañeros que no habían corrido con mi suerte, en caliente le dije a Gerardo que no me acordaba. Y eso lo puso muy mal por lo que le costaría alabar a alguien mano a mano”.

Ahí, hizo una pausa y se sinceró: “Se enojó tanto que nos íbamos a las manos. Me saqué la peluca y me planté. Era mi primera semana y Gerardo era mi ídolo. Y justo salió su hijo Gustavo a separarnos. Yo me fui al camarín y vino Gustavo, me dijo que no pasaba nada porque él siempre se agarraba a piñas con el padre y se mataba de risa”.

“A la media hora me llamó Gerardo y me preguntó si estaba para grabar. Siguió todo adelante como si nada hubiese pasado”, completó Freddy Villarreal.